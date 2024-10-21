Artvin’de tünel içinde kaza

Kaynak: İHA
Artvin’de tünel içinde kaza

Artvin'de tünel içinde trafik kazası meydana geldi. Kazada birisi bebek olmak üzere aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Artvin'de tünel içinde bugün meydana gelen trafik kazasında birisi bebek olmak üzere aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza Artvin-Yusufeli karayolu 10. kilometresinde bulunan Kalburlu Tünelinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Anzevli'nin kullandığı 08 AAN 910 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak duvara çarptı. İhbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan aynı aileden sürücünün eşi Sonnur ve oğlu Ahmet Efe Anzevli yaralandı.

Yaralılar ambülansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Haberler
Kalp krizi geçiren hasta helikopterle sevk edildi
Kalp krizi geçiren hasta helikopterle sevk edildi
Ayder Yaylası beyaza büründü
Ayder Yaylası beyaza büründü
Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı
Moldova'da seçimler ikinci tura kaldı
Manchester United’ın hocasından Mourinho ile ilgili flaş sözler. Perşembe günü karşılaşacaklar
Manchester United’ın hocasından Mourinho ile ilgili flaş sözler. Perşembe günü karşılaşacaklar
Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı (21 Ekim 2024)
Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı