Arzum Onan Z kuşağına çalım attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arzum Onan Z kuşağına çalım attı

50 yaşındaki Arzum Onan, katıldığı davette yarı yaşındaki birçok ismi gölgede bıraktı.

Türkiye’nin en güzel kadınlarından biri olan Arzum Onan, katıldığı davette güzelliği ve zarafetiyle herkesi gölgede bıraktı.

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Dün gece düzenlenen ödül törenine siyah kostümüyle katılan 50 yaşındaki Arzum Onan’ı görenler ‘Maşallah’ demekten kendini alamadı.

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Geceye katılan neredeyse yarı yaşındaki oyuncu ve isimleri sollayan Onan, her daim zarif ve güzel olmayı başarıyor.

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Nisan 1993'te "Türkiye Güzeli", aynı yıl temmuz ayında ise "Avrupa Güzeli" seçilen Arzum Onan, iş hayatında ve duruşundaki istikrar ile büyük beğeni topluyor.

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Mayıs 2023'te Mehmet Aslantuğ’dan boşanan Arzum Onan’a gecede muhabirler tarafından eski eşiyle görüşüp görüşülmediği de soruldu.

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Güzel yıldız, "Çocuğumuz var. Elbette görüşüyoruz. Kötü olan bir şey yok" diye cevap verdi.

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