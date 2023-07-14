Asaf ne demek? Asaf isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Asaf da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Asaf ne demek? Asaf isminin anlamı nedir?

Asaf ne demek? Asaf isminin anlamı nedir?

Asaf adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Asaf isminin anlamını araştırıyor. Peki, Asaf ne demek? Asaf isminin anlamı nedir?

ASAF NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Asaf ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Vezir, nazır, bakan.

- Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı.

ASAF İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Asaf ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Asaf ismini koymak caizdir.

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