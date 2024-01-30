Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık deyimi ne anlama geliyor?

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Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık deyimi ne anlama geliyor?
Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık deyimi ne anlama gelir? Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İki şeyin de sakıncalı olma derecesinin eşit olması, iki karşıt davranıştan birine karar vermekte zorluk yaşama gibi durumları tanımlamak için kullanılan bir deyimdir.

Kişinin bir konu üzerine yaşadığı kararsızlık durumlarında ve vazgeçilecek bir durum olmadığında kullandığı bir deyim olarak yorumlanabilir.

AŞAĞI TÜKÜRSEN SAKAL YUKARI TÜKÜRSEN BIYIK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Gitmekle kalmak arasında o kadar bocaladım ki, aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık ne yapayım ben şimdi?"

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