Asansörde ölü bulunan genç kızın son sözleri ortaya çıktı. Annesi ile birlikte bulunmuştu

Manisa’da asansörde annesi ile birlikte ölü bulunan Doğa Etyemez’in son sözleri ortaya çıktı. Anne ve kızı öldüren katil zanlısı korkunç cinayeti itiraf etmişti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Asansörde ölü bulunan genç kızın son sözleri ortaya çıktı. Annesi ile birlikte bulunmuştu

Manisa'da, asansörde cansız bedenleri bulunan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Anne ve kızı öldürdükten sonra Manisa'dan Ankara'ya giden katil zanlısı Atalay Yüksel gözaltına alınmıştı. İfadesinde Yüksel, Doğa'nın "Annemin yakasını artık bırak" dediğini ifade ederek önce genç kızı sonra evde 2 saat bekleyerek annesini boğarak öldürdüğünü söyledi.

ASANSÖRDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre olay, 19 Kasım Pazar günü Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Komşuları sabah saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi. Anne ve kızın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.

Devrim Güler (48) ile üniversiteye hazırlanan kızı Doğa Etyemez'in Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri, önceki gün Kocaçeşme Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak önceki gün sabah uçak ile Ankara'ya giden alt komşuları Atalay Yüksel'i gözaltına aldı.

Çiftçilik yapan Yüksel, Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Yüksel, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KIZIN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin "Annemin yakasını artık bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" şeklinde olduğu belirlendi.

YURT DIŞINA KAÇACAKTI

Yaşadıkları tartışmayı ifadesinde kelime kelime anlatan Yüksel tartışmanın ardından genç kızı telle boğarak öldürdü. Anne Devrim Güler'i öldürmek için de evde iki saat bekleyen Yüksel'in aynı telle talihsiz kadını öldürdüğü anlaşıldı.

Cesetler evde kokmasın diye asansörle 4. kata çıkaran Yüksel'in önce Ankara'ya gittiği, buradan da yurt dışına kaçmaya hazırlandığı ancak Manisa polisinin hızla hareket etmesiyle yakalandığı belirtildi.

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