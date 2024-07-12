Asansörün altında kalarak hayatını kaybeden müezzin son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA
Asansörün altında kalarak hayatını kaybeden müezzin son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde görev yapan 37 yaşındaki müezzin Bahri Sayhan, caminin engelli asansöründe meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 9 Temmuz Salı günü Ömer Tüfekçi Camisi'nde gerçekleşti. İddialara göre, Sayhan, caminin alt katında sıkışan tahta parçalarını temizlemek isterken asansörün üzerine düştü. Sağlık ekipleri ve polisin müdahalesine rağmen Sayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi Beyoğlu'ndaki Hacı Ahmet Yayla Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer'de defnedilen Sayhan'ın eşi, olayın ihmalden kaynaklandığını belirterek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Avukat Nureddin Tuğluk, yaşanan olayın detaylarını şu şekilde aktardı: "Bahri Sayhan, camide görev yaptığı sırada asansörde kalan malzemeleri temizlemek için harekete geçtiği sırada asansör kendiliğinden düşerek altında kaldı. Eşi, yaşanan ihmal nedeniyle gerekli adımların atılması için yasal süreci başlattı."

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