Aşçıları kıskandıracak sahanda yumurta tarifi

Çağlar Çağatay
Aşçıları kıskandıracak sahanda yumurta tarifi
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan yumurtaya kimse hayır diyemez. Protein deposu olan lezzetli yumurtanın birçok çeşidi var.

Hepsi de ayrı ayrı lezzetli olan bu yumurtalar kahvaltının en büyük eşlikçisi. Özellikle sahanda tereyağlı yumurta damak çatlatan bir lezzet olarak dillerden düşmüyor.

Yapımı kolay görünse de aslında dikkat gerektiren bir işlem. Yumurtanın kabuklarına ve soğukluğa dikkat etmek önemli notalarından biri.

Yumurtaları buzdolabınızda muhafaza ediyorsanız eğer kırma işleminden 15 -20 dakika önce çıkarıp oda sıcaklığında bekletmeye dikkat edin.

4 KİŞİLİK SAHANDA YUMURTA TARİFİ

  1. Yumurtalar oda sıcaklığında kaldıktan sonra bir kaseye 4 tane yumurtayı kırın. Ancak yumurtayı kırmak için büyük bir güç göstermeyin bir metal kaşıktan yardım alarak yumurtayı çatlatıp da kırabilirsiniz.
  2. Yumurtaları kaseye ekleyin. İçine kabuk girmemesine dikkat edin. Ancak karıştırmayın.
  3. Ardından tavayı ocağa koyup ocağın altını açın.
  4. 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya ekleyin erimeye bırakın. (Yanmamasına dikkat edin)
  5. Tereyağı eridikten sonra yumurtaları ekleyin ve çevirin.
  6. Yumurtaların üzerine tuz serpiştirdikten sonra kısık ateşte yavaş yavaş pişirin.
  7. Yumurtanız pişince altını kapatın.
  8. Afiyet olsun.

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