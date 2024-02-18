Aşçıları kıskandıracak sahanda yumurta tarifi

Hepsi de ayrı ayrı lezzetli olan bu yumurtalar kahvaltının en büyük eşlikçisi. Özellikle sahanda tereyağlı yumurta damak çatlatan bir lezzet olarak dillerden düşmüyor.

Yapımı kolay görünse de aslında dikkat gerektiren bir işlem. Yumurtanın kabuklarına ve soğukluğa dikkat etmek önemli notalarından biri.

Yumurtaları buzdolabınızda muhafaza ediyorsanız eğer kırma işleminden 15 -20 dakika önce çıkarıp oda sıcaklığında bekletmeye dikkat edin.

4 KİŞİLİK SAHANDA YUMURTA TARİFİ