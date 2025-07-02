ASELSAN’dan dev anlaşma: Savunma Sanayiinde büyük adım!

Düzenleme: Kaynak: AA

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri'nin tedarikine yönelik tutarı 71 milyon 886 bin 91 dolar ( Yaklaşık 2 milyar 862 milyon 877 bin TL) olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri'nin tedarikine yönelik 71 milyon 886 bin 91 dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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