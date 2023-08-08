Asena'nın acı günü

Oryantal Asena'nın babası Burhan Çakmak, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenazeye katılan Asena gözyaşlarına boğuldu.

Asena'nın acı günü

Didim Efeler Mahallesi Gerçek Yalı sitesinde eşiyle birlikte yaşayan, 85 yaşında ve aynı zamanda oryantal Asena olarak bilinen Asena Çakmak’ın da babası olan Burhan Çakmak hayatını kaybetti.

64d22df586b24a4cfc8f635b.jpg

HABERİ ALIR ALMAZ DİDİM'E GELDİ

Burhan Çakmak’ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, babasının ölüm haberini alan Asena, eşi Hasan Dere ile Didim’e geldi.

64d22df4e4bfdd23c0636a0d.jpg

Didim Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak’ın cenazesi Denizköy Mezarlığı’nda defnedildi.

64d22cea86b24a4cfc8f6354.jpg

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Asena Çakmak’ın cenazede hayli üzgün olduğu ve sık sık ağladığı görülürken, “Baba acısı ne diyebilirim ki, çok üzgünüm” diye konuştu. Asena ile annesi, cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Marmaray’da trenin önüne atladı. Panik dolu anlar kamerada Güncel
Marmaray’da trenin önüne atladı. Panik dolu anlar kamerada
Yolcu otobüsünün ikram dolabından 12 kilo uyuşturucu çıktı Güncel
Yolcu otobüsünün ikram dolabından 12 kilo uyuşturucu çıktı
Polonya, Belarus sınırına asker yığıyor Dünya
Polonya, Belarus sınırına asker yığıyor
Kahramanmaraş'ta kömür işletmesinde hortum Güncel
Kahramanmaraş'ta kömür işletmesinde hortum
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yüzük mü taktı? Keşfet
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yüzük mü taktı?
Chelsea'de flaş Ziyech gelişmesi. Forma numarası verilmedi Spor
Chelsea'de flaş Ziyech gelişmesi. Forma numarası verilmedi