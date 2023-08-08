Asena'nın acı günü

Didim Efeler Mahallesi Gerçek Yalı sitesinde eşiyle birlikte yaşayan, 85 yaşında ve aynı zamanda oryantal Asena olarak bilinen Asena Çakmak’ın da babası olan Burhan Çakmak hayatını kaybetti.

HABERİ ALIR ALMAZ DİDİM'E GELDİ

Burhan Çakmak’ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, babasının ölüm haberini alan Asena, eşi Hasan Dere ile Didim’e geldi.

Didim Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak’ın cenazesi Denizköy Mezarlığı’nda defnedildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Asena Çakmak’ın cenazede hayli üzgün olduğu ve sık sık ağladığı görülürken, “Baba acısı ne diyebilirim ki, çok üzgünüm” diye konuştu. Asena ile annesi, cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.