Asfalt eritme tankı infilak etti. Yaralı kaçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, taş ocağındaki asfalt eritme tankında meydana gelen parlamanın ardından çıkan yangında 2 işçi hafif yaralandı. Yabancı uyruklu işçi ilk tedavisinin ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı.

KAYNAK: İHA
Asfalt eritme tankı infilak etti. Yaralı kaçtı

İHA ve DHA'nın haberine göre, olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan taş ocağında meydana geldi. Taş ocağının içinde bulunan asfalt eritme tankın bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı.

Patlaman şiddetiyle yangın çıkarken, yükselen alevler gökyüzünü kapladı. Patlamada 2 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılardan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve yüzünde yanıklar bulunan şahıs tedavisinin ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı. Diğer yaralı ise hastaneye götürüldü.

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