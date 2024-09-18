Asgard, dünyanın ilk DDR5-9600 CUDIMM'lerini piyasaya sürdü

Bellek ve depolama konusunda uzmanlaşmış Asgard, DDR5-9600 olarak derecelendirilen yeni CUDIMM'lerini (Clocked Unbuffered DIMM) tanıttı. Çin merkezli şirket, WeChat üzerinden yeni Asgard x Thor CUDIMM DDR5-9600 C44 kitlerini duyurdu ve bu performans seviyesinin dünya genelinde bir ilk olduğunu belirtti. Asgard, bellek sınırlarını daha da zorlamayı planlıyor ve DDR5-10000 ve daha yüksek frekansta modüller/kitlerin yolda olduğunu ima ediyor.

Bu daha yüksek performanslı belleğin anahtarı, CUDIMM teknolojisi ve SK hynix'in (Kore merkezli bir bellek çipi üreticisi) en son bellek entegre devreleridir. Asgard, CUDIMM RAM kitlerini hazırlarken SK hynix'in bellek entegre devrelerini dikkatle değerlendirdi. Her bir yongayı test ederek ve en iyi performansı sağlamak üzere sıraladıktan sonra Thor serisi baskılı devre kartlarına (PCB) entegre etti. Bu seçkin entegre devreleri her PCB üzerindeki özel Clock sürücüsü (CKD) ile birleştirerek, yüksek frekansta bile yüksek kararlılık sağladılar. Ayrıca, enerji yönetimi için yeni bir güç yönetim entegresi (PMIC) de mevcut. Daha önce duyurulan en yüksek frekanslı CUDIMM'ler, 9.200 MT/sn (DDR5-9200) olarak derecelendirilen V-Color Xfinity RGB O DDR5 CUDIMM'leriydi.

Asgard, DDR5-9600 (PC5-76800) CL44 spesifikasyonlarına dayalı olarak iki farklı bellek ürünü sunmaktadır: 2x 16GB ve 2x 24GB kitleri. Bu kitler, Asgard x Thor markası altında satışa sunulmaktadır. Her iki kit de CL44-56-56-136-192 zamanlamalarına sahiptir ve 1,50V'ta çalışır.

Bu hızlı CUDIMM'lerden tam anlamıyla yararlanmak isteyen kullanıcıların BIOS'taki XMP (eXtreme Memory Profile) tek tıklamalı ayarları aracılığıyla bellek modüllerini hız aşırtmaları gerekecektir. Şu anda AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) desteği bulunmamaktadır.

Yüksek frekansta çalışan belleklerin ısı yönetimi, kullanıcıların endişelenebileceği bir konu olabilir. Asgard, yeni CUDIMM'lerin PMIC ve CKD'sinin daha akıllı güç kullanımı ve iyileştirilmiş termal performans için birlikte çalışacağı konusunda güvence veriyor. Ayrıca, "gece siyahı" ve "şimşek gümüşü" renk seçenekleri sunan "şık" ısı dağıtıcılarının, ısı yönetimi sorunlarını çözebilecek kadar etkili olduğunu belirtiyor. Kullanıcılar, bu iddiaların doğruluğunu ve olası diğer sorunları üçüncü taraf incelemeleri ile öğrenmelidir.

Yeni Asgard x Thor CUDIMM DDR5-9600 C44 kitlerinin fiyatlandırma ve bulunabilirlik detayları henüz açıklanmamıştır. Ancak, Asgard, DDR5-10000+ kitlerinin piyasaya sürüleceğini şimdiden ima ederek, bellek dünyasında dikkat çekici gelişmelerin sinyallerini veriyor.