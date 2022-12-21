Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kritik duyuru öncesi kendi tahminini kuruşu kuruşuna paylaştı.
Ünlü ekonomist Veysel Ulusoy Asgari ücret rakam verdi. İşte ayrıntılar...
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Vatandaşın çarşı - pazarda hissettiğine en yakın verileri yayınlayarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'belalısı' haline gelen Enflasyon Araştırma Grubu'nun kurucusu, ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kişisel Twitter hesabında asgari ücretle ilgili paylaşımda bulundu.
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, tespit komisyonu toplantısı sonrası tekliflerinin 9 bin TL olduğunu ve altında bir rakamın sunulması halinde masadan kalkacaklarını duyurmuştu.
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İşveren kesiminin ise 8 bin - 8 bin 250 arasındaki bir tutara 'tamam' dediği, ancak 9 bin liraya sıcak bakmadığı bildirilmişti.
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Her hafta Gerçek Gündem'in haberine göre 'Prof. Dr. Veysel Ulusoy ile Ekonomi Notları' programıyla izleyicilerin karşısında çıkan uzman isim, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda asgari ücret için 8 bin 426 lira 55 kuruş tahminini dile getirdi.
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Prof. Ulusoy, bir takipçisinin 'Neden 8 bin 500 değil?' şeklindeki sorusuna ise 'Öyle daha baskın bir veri oluyor' yanıtını verdi.
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YARIN AÇIKLANACAKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğini ve yarın asgari ücret zammını açıklayacağını duyurmuştu.
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ŞU AN ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRAAsgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
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Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.