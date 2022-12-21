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Toplu ulaşıma zam yolda

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından İstanbul’da toplu ulaşıma zam geleceği öğrenildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:25
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Asgari ücretin belirlenmesinin ardından İstanbul'da toplu ulaşıma zam açıklanacak

Toplu ulaşıma zam yolda
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Elde edilen bilgilere göre, UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Aralık ayı toplantısı Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, İETT Genel Müdürlüğü'nün teklifiyle, Bostancı-Dudullu metro hattının 1 Ocak'ta açılması sonrası, metro hattını destekleyecek 13FY Batı Ataşehir/Finans Merkezi-Yedpa ile 10EK Esatpaşa-Kozyatağı metro otobüslerinin ihdas edilmesi konusu görüşüldü.

Yapılan oylamada, iki yeni otobüs hattı kabul edildi. Toplu ulaşım ücretlerine zam teklifinin görüşülmesi için, asgari ücretin açıklanmasının beklenmesine, UKOME'nin daha sonra olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar verildi.

Öte yandan asgari ücret yarın açıklanacak. 

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