Asgari ücret maratonu bugün başlıyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni yılda geçerli olacak asgari ücret toplantılarının bugün başlaması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılarla belirlenecek olan asgari ücretin Aralık ayının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücret maratonu bugün başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni yılda geçerli olacak asgari ücret toplantısının bugün ilkinin yapılması bekleniyor. Komisyonun çalışma usulü nedeniyle Asgari Ücret Aralık ayının ikinci yarısından sonra belirlenebiliyor. Bu yıl asgari ücrete bir kez zam yapılacağı açıklanmıştı.

EN TARTIŞMALI ASGARİ ÜCRET OLACAK

Aralık ayı başlamasıyla son dönemin en tartışmalı asgari ücret maratonlarından biri yaşanacak. Kamuoyundaki yanlış algının aksine, geçen iki yılda da ücret artışı yılın tamamı için belirlendi ancak çok yüksek enflasyon artışı nedeniyle hükümet ara dönem için komisyonu toplayıp yeniden artış yaptı. Bakan Işıkhan’ın açıklaması, Temmuz ayı itibariyle ilave bir artış yapılmasına gerek kalmayacağı yönündeki görüşünü öne çıkarıyor. Sürecin başlamasıyla birlikte olası ücret seviyeleri de tartışılmaya başlandı.

TARAFLAR HENÜZ RAKAM AÇIKLAMADI

Tarafların hiçbiri resmi bir açıklama yapmadı. Komisyonun çalışma usulü nedeniyle Asgari Ücret Aralık ayının ikinci yarasında, çoğunlukla da ayın son 10 günü içinde belirlenebiliyor. Genel enflasyon Temmuz ayından bu yana yüzde 29,41’e ulaştı. Kasım ve Aralık aylarıyla bu oran yüzde 40’lara yaklaşacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi adına TÜRK-İŞ, işveren adına TİSK ve hükümet kanadından katılan 5’er üye ile oluşuyor.

Asgari ücret genellikle işçi ve işveren taraflarından birinin uzlaşmayı kabul etmemesi nedeniyle işçi-hükümet veya işveren-hükümet tarafı oylarıyla kabul ediliyor.

Hem işçi tarafı hem de işveren tarafı, yeniden değerleme ile artırılan gelir vergisinin yüzde 15’lik ilk diliminin yıllık tutarının Cumhurbaşkanı’nın yetkisini kullanmasını istiyor.

TÜRK-İŞ; “ENFLASYON DA OLMASIN ZAM DA YAPMAYIN”

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ Başkan Ergün Atalay asgari ücrete yönelik sözleriyle dikkat çekti. Atalay “Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Şimdi 11 bin 402 lira. Bakan Bey ‘Bu sene bir kere artış olacak.’ dedi. Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın. Parayı ver, zam yap, neye yarıyor? Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçi yer alacak. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 402 lirayla bir hafta geçinemezsiniz” diye konuştu.

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