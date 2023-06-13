Asgari ücret zammı için toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Asgari ücret zammı için toplantı başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) heyeti, işveren kesimini ise temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

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İlk toplantının 13 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından 2. toplantının ise 20 Haziran tarihinde yapılmasının beklendiği ifade ediliyor. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.

Bugünkü toplantı sonrası 2. toplantının tarihi de belli olacak.

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