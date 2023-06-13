Asgari ücret zammı için toplantı başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) heyeti, işveren kesimini ise temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk toplantının 13 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından 2. toplantının ise 20 Haziran tarihinde yapılmasının beklendiği ifade ediliyor. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.

Bugünkü toplantı sonrası 2. toplantının tarihi de belli olacak.