Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bahçeli açıkladı

Asgari ücrete ara bir zam yapılacak mı sorusu hala kamuoyunun merak ettiği konular arasında. Bu yıl için asgari ücrete tek bir zam yapılacağı açıklanmasına rağmen, ikinci bir zam beklentisi devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son günlerde yaptığı açıklamada, "Ara bir zam gündemde değil. Daha önce de bu soru soruldu ve düşüncemiz aynı. Enflasyonla ilgili gelen veriler olumlu" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da katıldığı bir programın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete ara bir zam olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Bahçeli, "Asgari ücretle ilgili bir düzenleme gelirse, asgari ücretle muhatap olanların refah seviyesini artırmak, bu ülkede yaşayan herkesin temel sorumluluğudur. Benzer bir teklif gelirse, gerekli katkıları yaparız" şeklinde konuştu.

SOKAK HAYVANLARININ UYUTULMASI HAKKINDA NE DEDİ?

Bahçeli ayrıca, sokak hayvanlarına dair yasal düzenlemenin uzun süredir tartışma konusu olduğunu belirtti. Durumu "çok tehlikeli" olarak nitelendirirken, "Meclis ve hükümet nezdinde ele alınacak. Belediyeler de bu konuda tasarrufta bulunacaklardır" dedi.

MHP lideri, "Sokak hayvanları sevgisi üzerine aşırı yorum yapanlar, sokak hayvanlarından şikâyet eder hale geldi" ifadelerini de kullandı.