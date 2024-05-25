'Asgari ücrette iki bakan anlaştı' Asgari ücrette yeni rakam belli oldu

Yüksek enflasyon ve ardı ardına gelen zamlarla birlikte alım gücü iyice düşen SSK'lı çalışanlarda asgari ücrete ara zam beklentisi yükseldi. Ankara'dan son gelen bilgiler ise iki ekonomi bakanının asgari ücret ara zammı konusunda bir rakam üzerinde anlaştığı yönünde.

Anakara kulislerinin sızdırdığı habere göre 8 milyonu aşkın asgari ücretliye bir ara zam yapılacak. Hatta iki bakan yapılacak miktar konusunda anlaşarak el sıkıştı. Detaylar haberimizde....

Hükümetten yapılan son açıklamalarda asgari ücretliye ikinci bir zam yapılması üzerine herhangi bir çalışma olmadığının altı çizilmişti. Ancak Ocak ayında yapılan zamla 17 bin 2 liraya çıkarılan asgari ücret 4 ay içinde eriyerek açlık sınırının altına inmişti.

SGK UZMANLARI ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK DİYOR

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönündeki açıklamalara karşın SGK uzmanları asgari ücrete ara zam yapılmasının zorunlu olduğu yönünde ardı ardına açıklamalar yapmıştı.

Son gelen kulis bilgilerine göre ise henüz açıklanmasa da asgari ücrete ara zam konusunda çalışmalar yapılıyor. Yaklaşık 8 milyon SGK'lı çalışanın 17 bin 2 lira olan asgari ücretinin 20 bin liraya çıkarılacağı belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRETE KAÇ LİRA ARA ZAM GELECEK?

Milyonlarca asgari ücretliye nefes aldıran kulis bilgisinde ise zammın ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmasa da 3 bin liralık asgari ücret zammının Temmuz'da emekli zamları ile birlikte açıklanması bekleniyor.

İKİ EKONOMİ BAKANI EL SIKIŞTI İDDİASI BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ

Çalışanlar arasında büyük sevinç yaratan iddiaya göre Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücretliye verilebilecek zam konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakanını anlaştığı rakam ise asgari ücrete 3 bin liralık bir ek yapılarak 20.000 TL'ye çıkarılması yönünde oldu.