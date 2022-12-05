Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var

Toplantı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimi belirlendi. İlk toplantının 7 Aralık saat 14:00'da, ikinci toplantının ise 14 Aralık saat 14:00'da yapılması kararlaştırıldı. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "İşverenler olarak bu dönemde üçlü imza için elimizi taşın altına koyacağız" dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7.785 TL olduğunu, aksi taktirde masada olmayacaklarını belirtti.

ÇALIŞMA BAKANLIĞININ ANKETİ SIZDI

Bilindiği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kasım ayı başında 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayan anket çalışmasına başlatmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce tamamlanacak anketin sonuçlarına dair dikkat çeken kulis bilgisi geldi. İddialara göre yapılan ankette öne çıkan rakam sızdı. Yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önüne gelecek olan rakam 8 bin TL.

İŞTE MASADAKİ RAKAMLAR

Bakan Bilgin, asgari ücrete ne kadar zam geleceğiyle ilgili "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsun: Onların enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını vermişti. Bakan Bilgin'in açıklaması sonrasında iki formül öne çıkıyor. İlk formül asgari ücrete yıllık enflasyon oranında zam uygulanması. İkinci formül ise temmuzdaki artışın yıllık enflasyona tamamlanması.

İlk formüle göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65-70 arasında olacağı düşünüldüğünde asgari ücretin 9 bin 350 TL'ye yükselmesi bekleniyor. İkinci formüle göre ise temmuzda yüzde 30 zam yapıldığı göz önüne alındığında asgari ücrete uygulanacak zam oranı yüzde 40 olması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret 7 bin 700 TL olacak.

Bu rakam TÜRK-İŞ'in asgari ücrette kırmızı çizgisinin de altında kalacağı anlamına geliyor. Bu durumda refah payı öne çıkıyor. 10 puanlık refah payı da eklenmesi durumunda, yani yüzde 50 oranında zam yapılması halinde ise 8 bin 250 TL rakamı ortaya çıkıyor.