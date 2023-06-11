Asgari ücretli 6 ay çalışıp sadece bir gün kalabiliyor. Bir bardak çay bile 50 lira. Bodrum’da tatil fiyatları saç baş yoldurttu

Yaz sezonunun açılmasının ardından vatandaşlar Bodrum'daki fiyatları araştırmaya başlayınca şok oldu. Bir gecelik konaklama 50 bin TL, bir hamburger 600 TL.

Asgari ücretli 6 ay çalışıp sadece bir gün kalabiliyor. Bir bardak çay bile 50 lira. Bodrum’da tatil fiyatları saç baş yoldurttu

Piyasanın çalkalanması, dolar kurunun ivmesinin sürekli yukarı yönlü olması ve her geçen gün artan enflasyonun yanında vatandaşın kazancı cebine girmeden eriyor.

Vatandaşın ekonomik sıkıntıları giderek artarken asgari ücretli için tatile çıkmak hayal oldu. En çok rağbet gören yerlerden biri olan Bodrum’da da bu yıl fahiş fiyatlar yer alıyor.

10Haber yazarı Müge Dağıstanlı, bugünkü köşesinde yaz sezonunda Bodrum, Türkbükü’ndeki en pahalı 3 mekânındaki fiyatların son durumunu paylaştı.

İşte dudak uçuklatan fiyatlar:

Plaja giriş ve şezlong aylık: 26 bin TL
Otel odası: Gecelik 50 bin TL’den başlıyor
Lüks villa 3 aylık kira: 13 milyon TL
Lüks tekneyle ‘Mavi Yolculuk’ 1 hafta 1 milyon TL
Tiramisu 1.250 TL,
hamburger 600 TL,
semizotu salatası 500 TL,
lahmacun 450 TL,
ayran 190 TL,
bir bardak çay 50 TL.

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