Aşık Veysel Paris’te anılacak

Aşık Veysel, UNESCO Fransa'nın başkenti Paris'teki genel merkezinde anılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı" kapsamında daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Dostlar Beni Hatırlasın" etkinliği, 4 Aralık'ta Paris'te düzenlenecek.

TAMER KARADAĞLI CANLANDIRACAK

Güzel Sanatlar ile Devlet Tiyatroları genel müdürlükleri sanatçılarının yer alacağı gösterinin genel sanat yönetmeni, Ömer Faruk Belviranlı olacak. Aşık Veysel'i sahnede ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandıracak.