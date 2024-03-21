Aşık Veysel'in vefatının üzerinden 51 yıl geçti

25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü'nde doğan Veysel Şatıroğlu, Horasan Türkmenleri kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Zor şartlar altında geçen bir hayatın ardından, 7 yaşında geçirdiği bir hastalık sonucu sol gözünü kaybetmiş ve daha sonra tamamen görme yetisini yitirmiştir.

Aşıklık geleneğiyle yoğrulmuş bir çevrede büyüyen Aşık Veysel, ilk saz derslerini Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin'den almıştır. Babasının desteğiyle müziğe olan yeteneğini geliştiren Veysel, Pir Sultan Abdal ve Karacaoğlan gibi ustaların eserlerini icra etmiştir.

1919'da Esma Hanım ile evlenmiş, ancak bu evlilikten olan iki çocuğunu da genç yaşta kaybetmiştir. Ailesinin diğer fertleri de peş peşe vefat etmiş, bu acılar Veysel'in sanatına yansımıştır.

1928'de ikinci eşi Gülizar Hanım ile evlenen Aşık Veysel, bu evlilikten yedi çocuk sahibi olmuştur. Hayatı boyunca mücadele ve yoksulluk içinde yaşayan Veysel, 1931'de Sivas Halk Şairleri Bayramı'nda birinci olmuş ve Cumhuriyet'in 10. yılı için yazdığı eserle dikkat çekmiştir.

Atatürk'e olan hayranlığını bir şiirle ifade eden Veysel, bu şiiri yayınlamak için Ankara'ya yürüyerek gitmiş, ancak Atatürk ile görüşememiştir.

Müzik kariyeri boyunca Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan ve radyo konserleri veren Aşık Veysel, özellikle "Toprak" adlı eseriyle Türk halk müziğine büyük katkılar sağlamıştır. 21 Mart 1973'te hayata gözlerini yummuş olan Veysel, ardında unutulmaz eserler ve derin bir kültürel miras bırakmıştır.

ESERLERİYLE TÜRK MÜZİĞİNDE İZ BIRAKTI

Türk müziğine katkılarıyla unutulmaz bir iz bırakan Aşık Veysel, yaşadığı zorluklara rağmen eserleriyle ışık saçmış, vatanseverlik ve birlik duygularını şiirlerine yansıtmıştır.

Görme engeline rağmen, “Veysel”, “Sefil Veysel” ve “Veysel Şatır” takma adlarıyla anılan bu değerli halk ozanı, dörtlük formunda zengin bir şiir mirası bırakmıştır. “Sazımdan Sesler” ve “Dostlar Beni Hatırlasın” gibi eserleriyle tanınan Aşık Veysel’in bütün şiirleri, 1984 yılında “Bütün Şiirleri” kitabında toplanmıştır.

“Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Güzelliğin On Par Etmez” ve “Kara Toprak” gibi unutulmaz eserleriyle Türkçenin sadeliğini ve gücünü ortaya koyan sanatçı, eserleriyle hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda saygınlık kazanmıştır. Joe Satriani gibi dünya çapında tanınan sanatçılar bile onun eserlerinden ilham almışlardır.

Aşık Veysel’in sanatı, 2022’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile taçlandırılmış ve vefatının 50. yılı anısına 2023 yılı, Türkiye’de “Aşık Veysel Yılı” olarak kutlanmıştır. Bu, onun eserlerinin ve mirasının, gelecek nesiller tarafından da değer göreceğinin bir kanıtıdır.