Asıl AKP ve icraatı yok hükmündedir!

“Butlan”, bir işlemin hukuken “geçersiz”, yani “yok hükmünde” sayılmasıdır. İşin aslına bakacak olursak, CHP’nin kurultayı değil ama AKP iktidarı yok hükmündedir. Neden mi? Çünkü AKP, 2017 referandumu devam ederken mühürsüz oyların geçerli sayılması sonucunda, ülkenin yönetim sistemini değiştirmiş ve bunu da “Atı alan Üsküdar’ı geçti” diye izah etmiştir! Üstelik Meclis’te referandum kararı oylanırken gizli oy kuralı da ihlal edilmiştir...

Kaldı ki AKP daha kuruluşunda yaptığı bir işlemle, siyasi partiler yasasına aykırı hareket etmiş ve ABD’den gönderilen, yerel yönetimlere özerklik isteyen 3.5 sayfalık gizli CFR belgesini, olduğu gibi parti programı haline getirmiştir.

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Aslında AKP’nin bütün eylem ve söylemleri, Siyasi Partiler Yasası’ndaki hükümlere aykırıdır.

Yasanın “Milli Devlet Niteliğinin Korunması” başlıklı ikinci bölümünde, “Bağımsızlığın korunması” başlığı altındaki 79’uncı maddesinde;

“Siyasi partiler: a) Türkiye Cumhuriyetinin, milletlerarası hukuk alanında bağımsızlık ve eşitlik ilkesine dayanan hukuki ve siyasi varlığını ortadan kaldırmak yahut milletlerarası hukuk gereğince münhasıran Türkiye Cumhuriyetinin yetkili olduğu hususlara diğer devletlerin, milletlerarası kuruluşların ve yabancı gerçek ve tüzelkişilerin karışmasını sağlamak amacını güdemezler ve bu amaçlara yönelik faaliyette bulunamazlar.

b) Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yardım kabul edemezler, bunlardan emir alamazlar ve bunların Türkiye'nin bağımsızlığı ve ülke bütünlüğü aleyhindeki karar ve faaliyetlerine katılamazlar.” denilmektedir.

AKP iktidarı, Suriye politikasını ABD’nin isteklerine göre düzenlemiş, ABD’nin eğit-donat programlarıyla, Suriye’de iç savaş çıkaracak teröristler yetiştirmiş ve sonuçta bu ülkeyi, CIA’nın yetiştirdiği bir terörist üzerinden ABD ve İsrail’e teslim etmiştir. Öyle ki İsrail, Suriye ordusuna ait bütün alt yapıyı ve ağır silahları, radarları, hava savunma sistemlerini iki gecede yok etmiş, bu sayede İran’a saldırı sırasında da Suriye hava sahasını kullanabilmiştir.

ABD Başkanı Trump, “Geçenlerde Erdoğan’a dedim ki; ‘Tebrikler. 2000 yıldır kimsenin başaramadığını yaptın, Suriye’yi aldın’ dedim.” derken, 2000 yıl değil ama, Babil sürgününden tam olarak 2 bin 611 yıl sonra, bugünkü İsrail’in AKP iktidarı sayesinde, Suriye’ye hâkim olduğunu, Suriye’nin İsrailoğullarına teslim edilmesini kastediyordu.

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Siyasi Partiler Yasası’nın “Devletin tekliği ilkesinin korunması” başlıklı 80’inci maddesi, “Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı Devletin tekliği ilkesini değiştirmek amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar” ve “Eşitlik ilkesinin korunması” başlıklı 83’üncü maddesi “Siyasi partiler, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu prensibine aykırı amaç güdemez ve faaliyette bulunamazlar.” şeklindedir.

AKP iktidarı, ilk günden itibaren, “eski Türkiye” dedikleri devleti yıkmaya yeni bir devlet kurmaya çalışmaktadır. Bunu kendileri açıkça söylemektedir... Açılım projeleri de bu amaca dönüktür.

AKP iktidarı, kurulduğu günden beri, mezhep ayırımı ve siyasi düşünce ayırımı gözeterek, eşitlik ilkesini ihlal etmiştir.

AKP iktidarı, yasanın “Laiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği” başlıklı 86’ıncı maddesini ve “Dini ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı” başlıklı 87’inci maddesini devamlı olarak ihlal etmiş, dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek propaganda yapmış, istismar etmiş veya kötüye kullanmıştır.

Öyle ki AKP, laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaktan mahkûm da edilmiş ama kapatılmamıştır.

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Şimdi böyle bir partinin, ele geçirdiği yargı erkini ve medyayı kullanarak, iktidar alternatifi ve birinci parti durumundaki rakibinin en güçlü adayını ve ekibini, delil olmadan tutuklatarak partiyi de kargaşaya sürükleyerek baskın seçim planlaması, fiilen mümkün olsa da hukuken yok hükmündedir.

Yalnız, yok sayılan hukuk, günü gelince hükmünü icra edecektir