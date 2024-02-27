Aşırı kilolu anne adayları nasıl bebek sahibi olabilir

Aşırı kilolu olmanın gebeliği olumsuz etkilediğini söyleyen uzmanlar, kilonun hormonları dengesizleştirerek adet düzenini bozduğunu ve bu yüzden hamile kalmayı zorlaştırdığını vurguladılar.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burhan Özel ve Diyetisyen Berçem Gülçek, aşırı kilonun hamileliği engellediğini ve adet sorunlarına yol açtığını belirtti. Aşırı kilonun hamilelik için bir engel olduğunu ifade eden Op. Dr. Özel, “Kilo, hormonları dengesizleştirerek adet düzenini bozuyor ve bu yüzden hamile kalma ihtimalini azaltıyor. Bu yüzden tedaviye başlamadan önce var olan kilonun yüzde 10’unu kaybetmek, hamile kalma şansını çok yükseltiyor. Diyetisyen yardımı almanın akıllıca olacağını düşünüyorum. Son zamanlarda Türkiye’de ve dünyada fastfood ve karbonhidratlı beslenme, düzensiz beslenme gibi nedenlerle aşırı kilo alma arttı. Beslenmeye dikkat ederek, spor yaparak ve diyetisyen desteği alarak bu sorunu kolayca çözebilirler. Kilo hormonları değiştiriyor. Hem yumurta kalitesini azaltıyor hem de yumurtaların gelişmesine engel oluyor. İstediğimiz büyüklükte yumurta oluşmuyor. Adet sorunları başlıyor ve bu yüzden hamile kalmak zorlaşıyor. Özellikle bebek büyük olsun diye ailenin sürekli yedirip içirmesi alışkanlıkları değişiyor. Bebeğim şişman olsun, bebeğim gelişsin diye her şeyi yediriyorlar. Biz buna karşı çıkıyoruz. Normal şartlarda hamilelik boyunca dengeli ve düzenli beslenme. Özellikle karbonhidrattan daha az, protein ağırlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Kilo arttıkça ne yazık ki düşük riski de artabiliyor” dedi.

“FAZLA KİLO, BEBEĞİN BÜYÜME VE GELİŞMESİNE ZARAR VERİCİ”

İlk üç ayda amaç, annenin hamileliği daha rahat geçirmesi için oluşturulacak bir beslenme olduğunu söyleyen Gülçek, “İkinci üç ayda bebeğin artan vitamin ve mineral ihtiyaçlarına göre oluşturulacak bir beslenme düzeni. Son üç ayda ise omega3, omega6 ihtiyaçlarının arttığını göz önünde bulundurarak oluşturulacak bir beslenme düzeniyle devam ediyoruz. Sadece hamilelik sürecinde değil, hamilelik sonrasında da emzirme sürecinde annenin depolarının yeterli olmasını hedefliyoruz. Bu süreçte de annemizin bizim belirlediğimiz bir beslenme düzenine uymasını, fazla kilo almasının ne bebeğe ne de anneye bir fayda sağlamadığının bilincinde olmasını istiyoruz. Aksine normalden fazla kilo alması, bebeğin büyüme ve gelişmesine zarar verici, düşük veya yüksek kilolu bir bebek ya da erken doğum riskini artırabileceğinin farkında olmalıyız ki, bu süreç sadece hamilelik sürecindeki 9 ay değil, sonraki süreçte de bebeğin zihinsel gelişimini çok etkiliyor” diye anlattı.