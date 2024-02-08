Aşırı sıcaklar o ülkede 5 bin can aldı

Fransa'da, Halk Sağlığı Kurumu bünyesindeki araştırmacı Guillaume Boulanger, yaptığı basın açıklamasında, 2023 yaz aylarındaki ölümlerin yüzde 3'ünün aşırı sıcakların yol açtığını vurguladı.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Boulanger, 2023 yaz aylarında 5 binden fazla kişinin öldüğünü, bu kişilerden yaklaşık 3 bin 700'ünü 75 yaş ve üstü kişiler oluşturduğunu açıkladı.

2023 yılı, Fransa'da son yıllarda aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının doruk noktasına ulaştığı yıllardan biri oldu.

Geçen yıl yaz aylarında Fransa'da 4 aşırı sıcak hava dalgası rapor edilirken, 2023 yaz mevsimi 1900'den beri en sıcak 4. yaz olarak kayıtlara geçti.