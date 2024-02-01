Uzmanlar, aşırı terleme sorunu yaşayan bireylerin bu durumu ciddiye alarak bir sağlık profesyoneliyle görüşmeleri gerektiğini vurguluyor. Peki, aşırı terleme neden olur? Aşırı terleme hangi hastalığın belirtisidir?

AŞIRI TERLEME NEDEN OLUR?

Aşırı terleme, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen bir durumdur. Aşırı terleme tıp literatüründe "hiperhidroz" olarak adlandırılır. İşte aşırı terleme nedenlerinden bazıları:

Sıcak Hava veya Egzersiz: Normalde vücut ısısını düzenlemek amacıyla terleme ortaya çıkar. Sıcak hava veya yoğun egzersiz gibi durumlarda vücut ısısı artar, bu da terleme refleksini tetikler.

Stres ve Anksiyete: Duygusal stres, kaygı ve anksiyete durumları, sinir sistemi üzerinde etki yaparak ter bezlerini uyarabilir. Bu durumda, aşırı terleme olabilir.

Hormonal Değişiklikler: Hormonal değişiklikler, özellikle ergenlik, hamilelik, menopoz gibi dönemlerde, hormonal dengesizliklere bağlı olarak aşırı terleme görülebilir.

Metabolik Hastalıklar: Diyabet gibi bazı metabolik hastalıklar, tiroid problemleri veya feokromasitoma gibi adrenal bezlerle ilgili sorunlar aşırı terlemeye neden olabilir.

Enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonlar, özellikle ateşli hastalıklar, vücut ısısının yükselmesine ve dolayısıyla terlemeye neden olabilir.

Obezite: Aşırı kilolu olmak, vücut ısısını düzenlemekte zorlanmaya ve bu nedenle aşırı terlemeye yol açabilir.

Nörolojik Problemler: Sinir sistemi üzerindeki bazı bozukluklar, aşırı terleme sorunlarına neden olabilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle antidepresanlar, aşırı terlemeye yol açabilir.

Eğer aşırı terleme sorunu yaşanıyorsa, altında yatan nedenin belirlenmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi için bir sağlık profesyoneline başvurulması önemlidir. Aşırı terleme durumu bazen ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir ve profesyonel tıbbi değerlendirmeye ihtiyaç duyabilir.