Aşırı terlemeyi önleyecek 3 formül ortaya çıktı

Aşırı terleme, yani tıbbi adıyla hiperhidroz, dünya genelinde milyonlarca insanın sosyal ve profesyonel hayatını olumsuz etkileyen bir sorun.

Ellerde, koltuk altında veya yüzde damla damla terleme, kişinin özgüvenini zedeleyebiliyor, hatta deri enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Ancak, bilimsel araştırmalar ve dünyaca ünlü uzmanların çalışmaları, bu rahatsızlığa karşı etkili çözümler sundu.

Botoks enjeksiyonları, iyontoforez ve endoskopik torakal sempatektomi (ETS) gibi yöntemler, hiperhidrozla mücadelede çığır açtı.

İŞTE BU ÜÇ YENİLİKÇİ TEDAVİ YÖNTEMİ VE UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ…

1. BOTOKS: HIZLI VE ETKİLİ BİR ÇÖZÜM

Botoks, yalnızca kırışıklık tedavisinde değil, aşırı terleme sorununda da devrim oluşturdu.

Ter bezlerini uyaran sinirleri geçici olarak bloke eden botoks enjeksiyonları, özellikle koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanlarında etkili.

Journal of the American Academy of Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, koltuk altı hiperhidrozunda botoksun terlemeyi %80 oranında azalttığını ortaya koydu.

İngiltere’deki Guy’s ve St Thomas Hastanesi’nden dermatolog Dr. Emma Craythorne, “Botoks, minimal invaziv bir yöntem olarak hem güvenli hem de etkili. Hastalar, işlemden birkaç gün sonra terlemenin azaldığını fark ediyor ve bu etki 6-12 ay sürebiliyor” dedi.

İşlem, 10-30 dakikalık bir seansta tamamlanıyor ve iyot-nişasta testiyle terlemenin yoğun olduğu bölgeler belirleniyor. Ancak, Dr. Craythorne, hamilelik veya nörolojik hastalıkları olan kişilere uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

İstanbul’da botoks tedavisi gören bir hasta, “Koltuk altlarımın sürekli ıslak olması derdinden kurtuldum. Sosyal ortamlarda artık kendimi çok daha rahat hissediyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

2. İYONTOFOREZ: ELEKTRİKLE TERLEMEYE SON

İyontoforez, düşük voltajlı elektrik akımıyla ter bezlerinin aktivitesini azaltan bir yöntem. Özellikle el ve ayak terlemesi için ideal olan bu tedavi, su dolu bir kapta 20-30 dakikalık seanslarla uygulandı.

Aşırı terlemeyle ilgili uzmanlar kalıcı çözümü açıkladı

Haftada birkaç kez tekrarlanan işlem, terlemeyi geçici olarak kontrol altına alıyor. Medicana Sağlık Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, iyontoforez, metal protezi veya kalp pili olmayan herkes için güvenli bir seçenek.

New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nden dermatolog Dr. Joshua Zeichner, “İyontoforez, cerrahi istemeyen hastalar için pratik bir çözüm. Düzenli uygulandığında, terlemeyi önemli ölçüde azaltıyor” dedi Ancak, tedavinin etkisi seanslar devam ettiği sürece sürüyor; kesildiğinde terleme yeniden başlayabildi.

3. ETS CERRAHİSİ: KALICI ÇÖZÜM ARAYANLARA

Endoskopik torakal sempatektomi (ETS), terlemeye neden olan sempatik sinir zincirini bloke eden minimal invaziv bir cerrahi yöntem. Koltuk altına yapılan 0.5-1 cm’lik kesilerden endoskopik kamera ile girilerek sinirler kesiliyor, yakılıyor veya klipslendi.

Dallas’ta 170 hasta üzerinde yapılan bir araştırma, ETS’nin el terlemesinde %98, koltuk altı terlemesinde %90 ve yüz terlemesinde %95 başarı oranı sunduğunu gösterdi.

Aşırı terlemeye sessiz çözüm! Kabusa son verecek formül

İngiltere’deki Guy’s ve St Thomas Hastanesi’nden göğüs cerrahı Dr. Emma Wedgeworth, “ETS, doğru hasta grubunda uygulandığında yaşam kalitesini kökten değiştiriyor. Ancak, hasta seçimi ve cerrahi tecrübe kritik” dedi.

İşlem sonrası en sık görülen yan etki, sırt veya bacaklarda artan “kompansatuar terleme”. Bilimsel çalışmalarda bu oran %20-70 arasında değişiyor, ancak genellikle bir yıl içinde azaldı.

Dr. Wedgeworth, hastaların bu konuda detaylı bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

UZMANLAR NE DİYOR?

Hiperhidroz, genetik yatkınlık, stres veya hormonal değişiklikler gibi faktörlerden kaynaklanabildi.

Primer hiperhidroz, altta yatan bir hastalık olmadan ortaya çıkarken, sekonder hiperhidroz diyabet, tiroid sorunları veya menopoz gibi durumlarla bağlantılı olabildi.

Uzmanlar, tedaviye başlamadan önce altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini vurguladı.

Örneğin, tiroid fonksiyon testleri veya kan şekeri ölçümleri, sekonder hiperhidrozu teşhis etmede kritik rol oynadı.

YAŞAM KALİTESİNE DOKUNAN ÇÖZÜMLER

Aşırı terleme, yalnızca fiziksel bir sorun değil; sosyal çekingenlik ve özgüven kaybı gibi psikolojik etkiler de yaratıyor. ABD’de yapılan bir çalışma, hiperhidroz hastalarının %70’inin sosyal ortamlarda rahatsızlık hissettiğini ortaya koydu. Ancak, botoks, iyontoforez ve ETS gibi yöntemler, bu sorunu tarihe karıştırdı.

Aşırı terlemeyi tetikleyen yiyecekler ortaya çıktı. İşte uzman görüşleri ve bilimsel bulgular...

Dr. Zeichner, “Bu tedaviler, hastaların sadece fiziksel rahatlık değil, sosyal ve profesyonel yaşamlarında özgüven kazanmasını sağlıyor” diyerek yenilikçi yöntemlerin önemini vurguluyor.