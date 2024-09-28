Aşırı vitamin kullanmak böbreklere zararlı mı?

Fazla vitamin takviyesi böbreklere zarar verebilir, özellikle yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E ve K) vücutta birikmesi sonucu böbrekler üzerinde olumsuz etkiler oluşabilir.

Yağda çözünen bu vitaminler vücutta depolanır ve fazla alındıklarında, böbreklerde toksisiteye yol açabilir.

Özellikle A vitamini fazlalığı kemik sağlığını bozabilir ve böbreklerde hasara neden olabilir. D vitamini fazlalığı ise kalsiyum seviyelerini artırarak böbrek taşlarına yol açabilir ve böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. C vitamini gibi suda çözünen vitaminler genellikle idrarla atılsa da, aşırı C vitamini alımı oksalat taşlarının oluşumuna neden olabilir, bu da böbreklerde taş oluşumuna ve hasara yol açabilir.

Uzman görüşleri bu konuda oldukça net. ABD'li nefrolog Dr. William Mitch, aşırı vitamin takviyelerinin uzun süreli kullanımı ile böbrek sağlığı üzerinde ciddi riskler doğabileceğini belirtiyor. İngiltere'deki King's College Hospital'dan Dr. Charles Ginsburg, özellikle fazla alınan C vitamini takviyelerinin böbrek taşlarına yol açabileceğini ve böbreklerin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

Böbrek sağlığını korumak için vitamin takviyelerinin dengeli kullanılması ve doktor tavsiyesi olmadan yüksek dozlarda vitamin alınmaması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle böbrek hastalığı geçmişi olan kişilerin vitamin alımına dikkat etmesi büyük önem taşır.