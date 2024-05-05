Aşırı yüklenme trafoda yangın çıkardı

Kaynak: İHA
Aşırı yüklenme trafoda yangın çıkardı
Çorum'da bir elektrik trafosunda aşırı yüklemeden dolayı yangın çıktı.

Gazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Eski Stad Kavşağı'nda bulunan bir elektrik trafosunda aşırı yükleme sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. YEDAŞ ekiplerinin bölgedeki elektrik akımını kesmesinden sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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YEDAŞ tarafından yapılan açıklama göre, yangının çıkmasına, bölgedeki aşırı tüketime bağlı yüklenmenin neden olduğu öğrenildi.

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