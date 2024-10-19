Asırlık ahşap ev heyelana yenik düştü

Kaynak: İHA
Asırlık ahşap ev heyelana yenik düştü

Rize'de şiddetli sağanak yağışların hayatı olumsuz etkilediği asırlık ahşap ev heyelan nedeniyle yıkıldı.

Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi Çaycılar mahallesinde Okur ailesine ait 2 katlı ev de yağmurlardan nasibini aldı.

Evin alt katını çevreleyen kara taşlarla örülmüş duvarın çökmesiyle içerisi toprak doldu. Ahşap çivilerle yapılmış olan tarihi Rize evinin alt kısmındaki toprağın da boşalması sonucu evin bir kısmı çökerek tamamen kullanılmayacak hale geldi.

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Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü tarafından bölgeye sevk edilen ekipler heyelanlı alanda inceleme ve hasar tespit çalışması başlattı.

Ailesinin 100 yılı aşkın süredir son yağmurlarla zarar görerek çöken evde ikamet ettiğini dile getiren Hamza Okur “Dün akşam 03.00 sıralarında duyduğumuza göre çökmüş burası. 100 yılı aşkın süredir yaşadığımız bir evdi. Mala geldi. İçerisinde dün akşam yoktuk. Can kaybı olmadığı için şükrediyoruz. Normalde kalıyorduk içerisinde. Son 1 yılda yarıcılar kalıyordu. Allah hayırlısını nasip etsin. 100 yılın üzerinde bir ev. Can kaybı olmadı en azından” ifadelerini kullandı.

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