Aşkabat’ta kritik zirve: Putin ve Pezeşkiyan’dan bölgesel iş birliği mesajı

Kaynak: AA
Aşkabat’ta kritik zirve: Putin ve Pezeşkiyan’dan bölgesel iş birliği mesajı

Putin ve Pezeşkiyan, Aşkabat’ta ilk kez bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası konuları görüştü. İkili, ilişkilerin stratejik önemine vurgu yaptı.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan’ın heyetlerin de katılımıyla başlayan görüşmesi, yüz yüze devam etti.

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Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve ikili ticaret hacminin bu yıl arttığını belirtti.

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İran ile uluslararası alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Putin, “Dünyadaki olaylara ilişkin değerlendirmelerimiz çoğu zaman birbirine çok yakın, hatta örtüşüyor. Bugün bunu ele alacağız.” ifadelerini kullandı.

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İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS’e üye olduğuna dikkati çeken Putin, Pezeşkiyan ile Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da 22-24 Ekim’de düzenlenecek BRICS Zirvesi kapsamında ayrı görüşme yapmayı planladığını dile getirdi.

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Öte yandan, Putin’in, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile de ayaküstü sohbet ettiği ve ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

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PEZEŞKİYAN: “DÜNYADAKİ KONUMLARIMIZ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN”

İran Cumhurbaşkanlığının görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Rus mevkidaşıyla görüşme fırsatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkileri “samimi ve stratejik” olarak niteledi.

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İran ve Rusya arasında gelişen işbirliği sürecinin hızlandırılmasını isteyen Pezeşkiyan, iki ülkenin “karşılıklı ve tamamlayıcı” kapasitelere sahip olduğunu ve bu konuda birbirlerine yardım edebileceklerini belirtti. Pezeşkiyan, “Dünyadaki konumlarımız birbirine diğerlerinden çok daha yakın.” değerlendirmesinde bulundu.

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Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasına da BRICS Zirvesi’nde son şeklini vermeyi umduklarını ifade etti.

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İsrail’in bölgedeki saldırganlığına değinen İran Cumhurbaşkanı, İsrail’in hiçbir uluslararası hukuk kuralına saygı duymadan sürdürdüğü saldırganlığın bölgede krizlere yol açtığını belirtti

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