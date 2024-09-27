Asker sevgilisini ziyaret eden kadına şaşkında çeviren yürüyüş kakarıyla evlilik teklifi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Asker sevgilisini ziyaret eden kadına şaşkında çeviren yürüyüş kakarıyla evlilik teklifi

Asker olan sevgilisini ziyarete giden kadın, gördükleri karşısında adeta şaşkına döndü.

Kadın, sevgilisini ziyaret etmek için askeri birliğe gittiğinde, sevgilisinin kendisi için hazırladığı sürprizle karşılaştı. Bu sürpriz, sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sevgilisinin askeri üniforması içinde onu beklediğini gören kadın, duygusal anlar yaşadı.

Sevgilisi, ona özel olarak hazırladığı bir pankart ve çiçeklerle karşılık verdi. Bu anlar, çevredeki diğer askerler ve ziyaretçiler tarafından da ilgiyle izlendi. Kadının şaşkınlığı ve mutluluğu, sosyal medyada paylaşılan videolarda açıkça görülüyordu.

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Sosyal medyada hızla yayılan bu sürpriz, birçok kişi tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İnsanlar, bu romantik jestin ne kadar özel ve anlamlı olduğunu dile getirdiler. Bedelli askerlik yapan sevgilinin, bu sürprizi planlamak için ne kadar çaba sarf ettiği de takdir topladı.

Bu olay, sadece çiftin değil, aynı zamanda izleyenlerin de yüzünde bir gülümseme oluşturdu. Sevgilisini ziyarete giden kadının yaşadığı bu unutulmaz an, sosyal medyada uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

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