Asker uğurlamadaki hareketleri pahalıya patladı

Kaynak: İHA
Asker uğurlamadaki hareketleri pahalıya patladı
Hatay'da asker uğurlaması sırasında trafiği tehlikeye sokacak şekilde motosiklet kullanan 8 sürücüye 101 bin 279 TL parası cezası kesildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçtiğimizde günlerde gerçekleştirilen asker uğurlamasında motosiklet sürücüleri otobüsün önünü keserek otobüsün geçişine izin vermemiş ve tehlikeli hareketler yapmışlardı.

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, tehlikeli şekilde motosiklet kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü yapan 8 motosiklet sürücüsünü tespit etti.

Polis ekipleri tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne 101 bin 279 TL para cezası uygularken 1 motosiklet de trafikten men edildi.

Motosiklet sürücülerinin otobüsün önünü kestiği ve trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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