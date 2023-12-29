Askeri araç takla attı: 1 asker yaralandı

Kaynak: DHA
Askeri araç takla attı: 1 asker yaralandı
İstanbul Sarıyer’de servis minibüsü askeri araca çarptı, 1 asker yaralandı.

Sarıyer Katar Caddesi’nde seyir halinde olan Yiğit Küçük’ün kullandığı servis minibüsü askeri bir araca çarptı. Kaza sonucunda direksiyon hakimiyetini yitiren askeri araç sürücüsü önce karşı şeritteki otomobile sonra da trafik ışıklarına çarptı. Takla atarak durabilen askeri aracın içindeki 1 asker yaralandı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan asker, trafikteki sürücüler tarafından aracın içinden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Levent Utyalı, gerçekleşen kaza hakkında şu ifadeleri kaydetti:

"Devrilen askeri araç İstinye istikametine doğru gidiyordu. Biz de ışıklardan geçmek üzere yavaşladık. Servis minibüsü de o taraftan çıktı ve arkadaşa çarptı yerler kaygan olduğu için. Arkadaş da direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bana daha sonra da trafik ışıklarına çarptı. Askeri araç içerisinde bir kişi yaralandı. Onu ambulans alarak hastaneye götürdü."

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