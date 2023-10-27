Askeri Helikopter görevden dönerken muhteşem manzara ile karşılaştı

Askeri Helikopter ile görevden dönen askerler Amasyalı bir çiftçinin tarlasına çizdiği 100. Yıl manzarasını havadan görüntüledi.

Deniz Dallı KAYNAK: Haber Merkezi
Askeri Helikopter görevden dönerken muhteşem manzara ile karşılaştı

Milli Savunma Bakanlığı Basın biriminden yayınlanan videoda arama kurtarma görevinden dönen askeri personellerin Amasya üzerinden geçerken bir çiftçinin tarlasına traktörü ile çizdiği muhteşem manzara ile karşılaştı. Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında çiftçinin verdiği muhteşem emek Milli Savunma Bakanlığı basın biriminden şu şekilde yansıtıldı:

“Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, helikopterle arama-kurtarma görevinden dönerken eşsiz bir manzarayla karşılaşmış. Amasyalı bir çiftçimizin traktörle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını tarlasına yazdığını görünce o anları görüntülemiş. Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz.”

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