Aşkın Nur Yengi'den çarpıcı tespit. Türk müziğinin derdini açıkladı

Annesinin ölümünden dolayı zor günler geçiren 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Yengi, Nişantaşı'nda bir mağazadan çıkarken kameralara yansıdı.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Yengi, günümüzde çıkan şarkıların uzun olmadığını belirtirken; yaşadığı sağlık sorununa da değindi. Yengi, şu sıralar çok sık Nişantaşı’nda bulunmasının sebebinin sağlık sorunları olduğunu belirtti. Sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aralar fizyoterapiye gidiyorum. Donuk omuz sendromu oldum. Kendi kendine olan bir şey. 20 gündür gidip, geliyorum"

TÜRK MÜZİĞİNİN DERDİNİ AÇIKLADI

Yeni dönemde çıkan eserlerin günlük şarkılar olduğunu belirten Yengi, "90’lı yıllarda o parçalar bambaşkaydı. O zaman yaşadığınız aşkları şimdi yaşayabiliyor musunuz?

Şu an hangi ilişkinin uzun ömürlü olduğunu görüyorsunuz? Müzik de aynı derdi yaşıyor. Çünkü aşk varsa şarkılar ve melodiler bizi dürtüyor. O yoksa olmuyor gördüğünüz gibi" dedi.