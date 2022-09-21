Zuhal Olcay yıllar sonra itiraf etti: Aldatılınca çok ağladım

Şarkıcı Zuhal Olcay, 1992’de nikah masasına oturduğu Haluk Bilginer’in adı Aşkın Nur Yengi ile aşk dedikodusuna karışınca 2004 yılında evliliklerini bitirmişlerdi.

Zuhal Olcay, yıllar sonra o dönemde neler hissettiğini bir röportajında dile getirdi.

İST dergiye röportaj veren Zuhal Olcay, "O aldatılma duygusu kolay değil. İnsan çok ağlıyor, üzülüyor. Güçlü durmak isterken de hırpalanıyorsun. Bundan sonra sadece sakin ve huzurlu bir hayat istiyorum. Ama her türlü şeye kapım sonuna kadar açık. Aşktan beslenmeye devam" dedi.

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi 2006’da evlenmişti.

