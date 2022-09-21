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Zuhal Olcay yıllar sonra itiraf etti: Aldatılınca çok ağladım

Baba dizisiyle ekrana gelen usta oyuncu Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay, 2004 yılında boşanmıştı. Boşanma nedeni olarak Bilginer’in Aşkın Nur Yengi ile adının aşk dedikodularına karışması gösterilmişti. Olcay, o dönem yaşadıklarını bir röportajında anlattı. 

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:34
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Zuhal Olcay: O aldatılma duygusu kolay değil! İnsan çok ağlıyor

Zuhal Olcay yıllar sonra itiraf etti: Aldatılınca çok ağladım
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Şarkıcı Zuhal Olcay, 1992’de nikah masasına oturduğu Haluk Bilginer’in adı Aşkın Nur Yengi ile aşk dedikodusuna karışınca 2004 yılında evliliklerini bitirmişlerdi.

 

Zuhal Olcay, yıllar sonra o dönemde neler hissettiğini bir röportajında dile getirdi. 

İST dergiye röportaj veren Zuhal Olcay, "O aldatılma duygusu kolay değil. İnsan çok ağlıyor, üzülüyor. Güçlü durmak isterken de hırpalanıyorsun. Bundan sonra sadece sakin ve huzurlu bir hayat istiyorum. Ama her türlü şeye kapım sonuna kadar açık. Aşktan beslenmeye devam" dedi.
Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi 2006’da evlenmişti.
 

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