Aşkını ilan etmek için sokaktan bank çalan adama belediyeden yanıt

Eskişehir'de 'Muhammet' isimli internet kullanıcısı sokaktan alıp evine götürdüğü bankın görüntüsünü çekip üzerine 'Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin' yazısıyla paylaştı. Odunpazarı Belediyesi bankı geri isterken, sosyal medyada gündem olan video kısa sürede 4 milyon kez izlendi.

Aşkını ilan etmek için sokaktan bank çalan adama belediyeden yanıt

DHA'da yer alan habere göre, 'Muhammet' isimli internet kullanıcısı, Odunpazarı Belediyesi'ne ait evine götürdüğü bankı kayda alıp sosyal medya hesaplarından videosunu paylaştı.

Üzerine ise şarkıyla, 'Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin' diye yazdı. Video ilgi görürken, Odunpazarı Belediyesi, videonun altına 'Bankımızı geri getirir misiniz lütfen' yorumunu yazdı.

Odunpazarı Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından 'Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık' diye yeni bir paylaşımda bulunurken, Muhammet ve belediyenin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuların başında geldi.

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