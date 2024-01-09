Asla kullanılmaması gereken sabunlar ortaya çıktı. En sağlıklı sabun seçimi nasıl yapılır?

Sabun, temizlik rutinimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak en sağlıklı sabun hangisi? Ellerimizi dezenfekte etmek için çamaşır suyu, sirke gibi kimyasal maddeler kullanmamalıyız. Bu, cildimizi tahriş edebilir ve kızarıklık, kuruluk gibi sorunlara yol açabilir. Kokusuz ve renksiz sabunlar, cildimizi korumak için daha iyi seçeneklerdir.

İnsan derisi, vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir bariyerdir. Bu bariyer zarar gördüğünde, cildimiz sertleşir, yıpranır, kurur ve çatlar.

Aşırı el yıkamak da cildimizi olumsuz etkileyebilir. Yanlış sabunlar, egzama gibi cilt hastalıklarına neden olabilir.

Bu yüzden, cildimizi nemlendiren sabunları kullanmamız gerekir. Örneğin, E vitamini, zeytinyağı,

Hindistan cevizi yağı, palmiye yağı, papatya özü, jojoba yağı, aloe vera, gliserin gibi içerikler cildimiz için faydalıdır.

Vazelin de cildi nemlendirmek için iyi bir üründür. Ancak kaygan yapısı nedeniyle bazı kişiler rahat kullanamayabilir. El yıkama imkanı olmayan durumlarda, yüzey dezenfektanları yerine el dezenfektanları veya kolonya tercih edilebilir.