Astrolojide yer alan 12 burç çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Aslan burcu da astrolojinin 5. burcu olarak kendine has özellikleri mevcuttur. Peki, aslan burcu özellikleri neler? Astrolojide aslan burcu özellikleri nedir?

ASLAN BURCU ÖZELLİKLERİ NELER?

Aslan’ın en hassas yanı olan kendini beğenmişlik duygusuna karşı çıkarsanız, kolaylıkla onun ebedi düşmanı olabilirsiniz.

Astrolojide "Aslanları" cesur, özgüvenli ve egoist insanlar olarak bilsek de, bu insanlar aynı zamanda sorumluluk sahibi, inatçıda olabilir. Yerlerini almaya çalışanları yok ederler, planlarını gerçekleştirmek için (olumlu ve olumsuz) her yolu denerler.

Yaratıcı bir zekaya ve iyi organizasyon becerilerine sahip olan Aslan burcunda doğanlar, her zaman ne istediklerini iyi bilir ve ona göre oynar.

İleri görüşlü ve vizyoner, cesur ve direkt insanlardır. Detayları gözden kaçırmayı unutmazlarsa hedeflerine ulaşabilirler.

Eleştiriye tahammül edemezler. Sürekli takdir görmek ve beğenilmek isterler çünkü yönetici gezegeni Güneştir ve en az onun kadar parlamak isterler.

ASLAN BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ NELER?

Aslan kadını alıngan, enerjik ve son derece çekicidir. Bir aslan kadını gördüğünüzde farklı bir aurası olduğunu hemen fark edersiniz. Farklı bir ışıltıları vardır. Yoğun ve gür saçları vardır. Aslan kadının takdir edilmeye ve sevilmeye içten bir ihtiyacı vardır. Bazen aşırı derecede egoist olabilse de, her zaman güvenilebilecek sadık, cömert bir kişidir. Aslında bir "Aslan" hem işte hem de hayatta yap tığı her şeyde iz bırakır.

İşte Aslan burcu kadını özellikleri:

- Lider ruhludur

- Yönetmeyi ve organize etmeyi sever

- Zaman zaman egoist olabilir

- Yaratıcı zekaya sahiptir

- Tutkuludur

- Aşk hayatı dolu ve coşkuludur

- Çocukları için yapamayacağı şey yoktur.

ASLAN BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Aslan erkeğinin çekiciliği ve tarzı vardır. Bu ona aynı zamanda güven ve kibir verir.

Aslan burcu olarak doğan erkekler kendilerine ve vücutlarına bakmayı severler.

Aslan burcu erkeği özellikleri kendilerini aynanın karşısında dünyanın en iyi harikası gibi görürler. Sevecen ve biraz da narsisttir. Bazen sevgisiz, aşırı bencil ve yüzeysel görünebilir.

Partnerinin karakterinden çok fiziksel görünümüne önem verir ve yanına yakışmasını bekler.