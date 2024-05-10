Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos finalde. Süper Lig'in eski yıldızı Aston Villa'yı tek başına yıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı.

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Yunan ekibi Olympiakos; deplasmanda 4-2 yendiği İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti.

Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Eyoub El Kaabi'nin golleriyle rövanşı da 2-0 kazanan Olympiakos finalde Fiorentina'nın rakibi oldu. Faslı futbolcu ilk maçta da 3 golle yıldızlaşmıştı.

Olympiakos - Fiorentina finali 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadı'nda oynanacak.