Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos finalde. Süper Lig'in eski yıldızı Aston Villa'yı tek başına yıktı

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Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos finalde. Süper Lig'in eski yıldızı Aston Villa'yı tek başına yıktı
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz Aston Villa'yı 2-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, Atina'da oynanacak finalde Fiorentina'nın rakibi oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı.

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Yunan ekibi Olympiakos; deplasmanda 4-2 yendiği İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti.

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Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Eyoub El Kaabi'nin golleriyle rövanşı da 2-0 kazanan Olympiakos finalde Fiorentina'nın rakibi oldu. Faslı futbolcu ilk maçta da 3 golle yıldızlaşmıştı.

Olympiakos - Fiorentina finali 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadı'nda oynanacak.

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