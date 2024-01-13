Aslı Aydıntaşbaş 'Kadınlar solcu erkeklere aşık olur' dedi. Mine Kırıkkanat büyük sırrı açıkladı. Medyada ifşa

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Aslı Aydıntaşbaş 'Kadınlar solcu erkeklere aşık olur' dedi. Mine Kırıkkanat büyük sırrı açıkladı. Medyada ifşa
Gazeteci Mine Kırıkkanat, yine meslektaşı Aslı Aydıntaşbaş’ın 2016 yılında söylediği sözleri alıntılayarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bir dönemler Cumhuriyet Gazetesi’nde yazarlık yapan gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’ın 2016 yılında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş “Kadınlar solcu sever” başlıklı bir yazı kaleme almış ve Biliyor musunuz kadınlar aslında sadece solcu erkeklere âşık olur" demişti.

Aydıntaşbaş’ın bu sözleri o zaman da gündem olmuş ve dikkat çekmişti.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yazar olan Mine Kırıkkanat’ta Aydıntaşbaş’ın bu sözlerini sosyal medya hesabından alıntılayarak tekrar gündeme getirdi.

Kırıkkanat, “Hatta gece yarısı meyhaneye telefon edip eve solcu erkek gazeteci çağırdıkları bile olur (tanığım).” dedi.

X hesabından paylaşım yapan Kırıkkanat, “CİA’sal gazeteci kadınlar böyledir, doğrudur. Çoğu bodur ve gösterişsiz nemfomandırlar. Zaten bu yüzden CİA’ya ilhak edilmişlerdir. Hatta gece yarısı meyhaneye telefon edip eve solcu erkek gazeteci çağırdıkları bile olur (tanığım).” İfadelerini kullandı.

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Kırıkkanat’ın paylaşımının ardından “Medyada büyük kavga çıkacak” değerlendirmesi yapıldı. Öte yandan sosyal medyada "Eyvah eyvah ve fakat helal olsun,"elemanları" seçerken, nemfomanları tercih ettikleri çok doğru. hatta psikolog/psikiatrlarla bağlantı kurup, başta narsistler olmak üzere sorunlu ve kullanılacak malzeme verebilecek tipleri topladıkları kesin." yorumları geldi.

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