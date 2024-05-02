Ankara'da yağan yağmurun tadını dans ederek çıkardılar

Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da yağan yağmurun tadını dans ederek çıkardılar
Başkent Ankara, tarihinin en yoğun yağmur yağışıyla karşılaşırken, bazı noktalarda ise insanlar yağmurun keyfini şarkı söyleyip dans ederek çıkardılar.

Ankara'da etkili olan yoğun yağış, bir arkadaş grubunun eğlencesine dönüştü. Ellerinde içeceklerle yağmur altında toplanan arkadaşlar, coşkulu bir şekilde dans etmeye ve şarkı söylemeye başladılar. Alicia Keys'in "Empire State of Mind" şarkısına doyasıya eşlik eden grup, yağmurun etkisiyle birlikte danslarını daha da coşkulu hale getirdi. Arkadaşların eğlenceli anları, çevredeki insanların dikkatini çekti ve kısa sürede viral oldu. Sosyal medyada paylaşılan video, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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