Ankara'da yağan yağmurun tadını dans ederek çıkardılar

Ankara'da etkili olan yoğun yağış, bir arkadaş grubunun eğlencesine dönüştü. Ellerinde içeceklerle yağmur altında toplanan arkadaşlar, coşkulu bir şekilde dans etmeye ve şarkı söylemeye başladılar. Alicia Keys'in "Empire State of Mind" şarkısına doyasıya eşlik eden grup, yağmurun etkisiyle birlikte danslarını daha da coşkulu hale getirdi. Arkadaşların eğlenceli anları, çevredeki insanların dikkatini çekti ve kısa sürede viral oldu. Sosyal medyada paylaşılan video, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.