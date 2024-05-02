Çamura batan inek iş makinesiyle kurtarıldı

Kaynak: İHA
Çamura batan inek iş makinesiyle kurtarıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde, Düden Gölü kenarında çamura saplanan bir inek, iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Kulu yakınlarında bulunan ve zamanında 178 farklı türden göçmen kuşun uğrak yeri ve barınma alanı olan Düden Gölü çevresi, şimdi hayvanların otlama alanı haline geldi.

Düden Gölü kenarında otlarken su birikintisi olan bir çukura saplanan ve sahibi belirlenemeyen bir inek, çamura sıkıştı.

Durumu fark eden diğer hayvan sürülerinin çobanları, itfaiyeye haber vererek yardım istedi.

Yardım çağrısının ardından belediye, hayvanın kurtarılması için iş makinesi gönderdi. İnek, yapılan çalışmalar sonucunda iş makinesiyle çekilerek çamura saplandığı yerden kurtarıldı.

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