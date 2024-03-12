Aslı Enver kızının yüzünü gösterdi. İşte Elay bebek..

Özlem Kıral
Aslı Enver kızının yüzünü gösterdi. İşte Elay bebek..
Ünlü oyuncu Aslı Enver kızı Elay’ın fotoğraflarını ilk defa sosyal medya hesabından paylaştı. Elay’ın ilk pozları sosyal medyada 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Film ve dizileri ile beyaz perdeler ve televizyon ekranlarında boy gösteren ünlü güzel Aslı Enver sosyal medya hesabından ilk defa kızı Elay’ın yüzünün gözüktüğü fotoğraflarını paylaştı.

Kısa zaman önce Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturarak dünya evine giren Aslı Enver 4 Temmuz tarihinde bir kız bebeği sahibi oldu ve kızına Elay ismini verdi.

Daha önce de kızının fotoğraflarını paylaşan Enver, bu defa Elay’ın yüzünün birbirinden güzel çıktığı fotoğrafları paylaştı.

Bebeğini eline aldığı ilk zamanlarda eşi ve kızı ile fotoğrafını paylaşan Enver, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu iliştirmişti.

ekran-goruntusu-2024-03-12-164749.png

Elay’ın yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Enver, Elay’ın pozlarına “Elay, Laylay, Eloş, Elokko, Elo, Eloşka... Ev yapımı mutluluk” notunu ekledi.

ekran-goruntusu-2024-03-12-163357.png

ekran-goruntusu-2024-03-12-163409.png

ekran-goruntusu-2024-03-12-163418.png

ekran-goruntusu-2024-03-12-163425.png

ekran-goruntusu-2024-03-12-163432.png

ekran-goruntusu-2024-03-12-163439.png

ekran-goruntusu-2024-03-12-163450.png

Son Haberler
Uzun süre geçmeyen boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Uzun süre geçmeyen boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı
A Milli Takımın rakibi açıkladı Spor
A Milli Takımın rakibi açıkladı
Arda Güler sonunu getirdi. Başkan biletini kesti Spor
Arda Güler sonunu getirdi. Başkan biletini kesti
Ayvalık'ta önce denize sonra sokaklara lağım boşalttılar Yerel Haberler
Ayvalık'ta önce denize sonra sokaklara lağım boşalttılar
Portakallı kek tarifi Yemek Tarifleri
Portakallı kek tarifi
Meral Akşener seçmene seslendi. ‘Ne olur şuculuk buculuk üzerinden oy vermeyin’ Gündem
Meral Akşener seçmene seslendi. ‘Ne olur şuculuk buculuk üzerinden oy vermeyin’
Su kanalında düştü kurtarıldı Gündem
Su kanalında düştü kurtarıldı