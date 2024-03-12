Aslı Enver kızının yüzünü gösterdi. İşte Elay bebek..

Film ve dizileri ile beyaz perdeler ve televizyon ekranlarında boy gösteren ünlü güzel Aslı Enver sosyal medya hesabından ilk defa kızı Elay’ın yüzünün gözüktüğü fotoğraflarını paylaştı.

Kısa zaman önce Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturarak dünya evine giren Aslı Enver 4 Temmuz tarihinde bir kız bebeği sahibi oldu ve kızına Elay ismini verdi.

Daha önce de kızının fotoğraflarını paylaşan Enver, bu defa Elay’ın yüzünün birbirinden güzel çıktığı fotoğrafları paylaştı.

Bebeğini eline aldığı ilk zamanlarda eşi ve kızı ile fotoğrafını paylaşan Enver, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu iliştirmişti.

Elay’ın yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Enver, Elay’ın pozlarına “Elay, Laylay, Eloş, Elokko, Elo, Eloşka... Ev yapımı mutluluk” notunu ekledi.