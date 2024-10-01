Assange hapisten çıktıktan sonra ilk kez konuştu

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, Avrupa Konseyi’ne hitap ederek, hapisten serbest bırakılmasından bu yana ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı. Assange, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM), Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi'ne ifade veriyor. Assange, zaman zaman sert bir dille yaptığı konuşmada, ABD'yi ve müttefiklerini davasını ele alış biçimleri konusunda eleştirdi. Julian Assange, "Yıllarca hapis yattıktan sonra gazetecilik suçunu kabul ettiğim için bugün özgürüm" dedi.

WikiLeaks kurucusunun AKPM'ye gelişi sıkı güvenlik kontrolü altında oldu. Uluslararası medya kuruluşları büyük kısıtlamalarla karşı karşıya kalırken, Assange gazetecilere röportaj vermedi.

5 YIL İNGİLTERE'DE HAPİSTEYDİ

Julian Assange, geçen haziran ayında beş yıl boyunca kaldığı İngiliz hapishanesinden serbest bırakıldı. ABD Adalet Bakanlığı savcılarıyla yaptığı bir anlaşma kapsamında, Amerikan askeri sırlarını elde etmek ve yayınlamaktan suçunu kabul eden Assange, uzun süren bir hukuki süreçten sonra serbest kaldı. Hapishaneye girmeden önce, Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde yedi yıl boyunca kendi isteğiyle sürgünde kalan Assange, siyasi baskı gerekçesiyle burada sığınma talebinde bulundu.