Assassin's Creed Shadows'a Japon mimarisi engeli

Assassin's Creed Shadows, bir kez daha ertelenen çıkış tarihine rağmen merakla beklenen oyunlardan biri olmaya devam ediyor. Ubisoft, oyunun baş kahramanları Naoe ve Yasuke'nin parkur yeteneklerini geliştirirken yaşanan teknik zorluklara dikkat çekiyor. Feodal Japonya’nın karmaşık mimari yapıları, parkur animasyonlarını ve geçiş mekaniklerini daha akıcı hale getirme gerekliliğini doğurdu. Bu zorlu süreç, oyunun daha kaliteli bir deneyim sunmasını sağlayacak.

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FEODAL JAPONYA’NIN MİMARİ DETAYLARI ZORLUK YARATTI

Ubisoft’un Shadows projesinin oyun direktörü Charles Benoit, IGN’e verdiği röportajda, Japon mimarisinin parkur animasyonları üzerindeki etkisinden bahsetti. "Japonya’daki çatılar, şimdiye kadar çalıştığım en karmaşık mimari detaylar," diyen Benoit, özellikle Odyssey ve Syndicate gibi önceki Assassin's Creed oyunlarından farklı olarak bu tasarımlar için özel kodlar ve animasyonlar geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu çalışmalar, parkur geçişlerini çok daha akıcı hale getirdi. Benoit, oyuncuların geribildirimlerini dikkate alarak önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı.

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TARİH VE FANTAZİNİN BULUŞTUĞU GÖZ ALICI BİR DÜNYA

GameSpot’tan Jordan Ramée, Shadows ile ilgili yaptığı ön incelemede, oyunun görsel kalitesinden ve tarihsel doğruluğa bağlılığından etkilendiğini belirtti. 1579 Feodal Japonya’sının küçük bir kısmını keşfetme fırsatı bulduğunu söyleyen Ramée, detayların güzelliğine o kadar kapıldığını ki, yaklaşan muhafızlara dikkat etmeyi bile unuttuğunu ifade etti.

OYUNUN YENİ ÖZELLİKLERİ VE ÇIKIŞ TARİHİ

Ubisoft, Shadows ile birlikte tanıtılacak Animus Hub ve PC’ye özel yeni özellikler hakkında da detaylar paylaştı. Assassin's Creed Shadows, 20 Mart 2025’te Xbox Series X|S, PS5 ve PC için çıkış yapacak. Ayrıca, koleksiyon sürümlerine dair ön sipariş rehberi de oyunseverlerle paylaşıldı.