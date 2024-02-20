Astım ilaçlarını yanlış mı kullanıyoruz

Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgiler paylaştı. İşte o bilgiler…

Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, yaptığı açıklamada, mayıs ayının ilk salı gününün, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iş birliği yapan Küresel Astım Girişimi (GINA) tarafından Dünya Astım Günü ilan edildiğini, dünyada 340 milyonu yakın kişiyi etkisi altına alan bu hastalık için farkındalık yaratmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Dünyada en sık rastlanan, bulaşıcı olmayan kronik solunum hastalıklarından biri olan astımın, Türkiye’de yaklaşık 4 milyondan fazla kişiyi etkilediğini söyleyen Özşeker, hastalığın belirti ve şikayetlerinin kendiliğinden veya çeşitli tetikleyicilerin yol açtığı hava yollarındaki daralma nedeniyle görüldüğünü aktardı. Nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma hissi ve öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan astımda, atakların sıklığı ve şiddetinin kişiden kişiye veya aynı kişide zamanla değişebildiğine işaret eden Özşeker, atakların kriz şeklinde ilerlediğini ve hastaların atak olmadığı dönemlerde kendilerini iyi hissedebildiklerini dile getirdi.

DÜZENLİ İLAÇ KULLANIMIYLA ATAKLAR KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR MU?

Prof. Özşeker, astımın tamamen iyileşebilen bir hastalık olmadığını ancak düzenli ilaç tedavisiyle ataklarının kontrol altına alınabildiğini ifade ederek, tedavisinde ilaçların hekim gözetiminde ve düzenli kullanılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tedavide genel olarak “inhaler steroid” ilaçların tercih edildiğini, bunun yanı sıra damar yolu ya da ağızdan alınan haplardan da faydalanıldığını bildiren Özşeker, şu önerilerde bulundu:

“Tedavide etkili sonuçlar elde edebilmek için ilaçların doğru alınması çok önemli. İlaçlar kesilir, düzensiz kullanılır ya da dozları doğru uygulanmazsa astım kontrol altına alınamaz ve şiddetli ataklar yaşanabilir. Her durumda astım tedavisi mutlaka uzman hekimin denetiminde yapılmalı, ilaçların kontrolü için tedavi boyunca hekim-hasta iş birliği sağlanmalı. Hastalar solunum yoluyla alınacak ilaç ve cihazların doğru ve etkili kullanımı konusunda mutlaka uzmanlardan destek almalı.

” TEDAVİ VE KONTROLÜNDE TAMAMLANMASI GEREKEN EKSİKLER"

Astım tedavisinde boşlukları kapatıyoruz” temasıyla kutlanacağına dikkati çeken Özşeker, şunları söyledi:

“Dünya çapında bu kadar yaygın olmasına rağmen, astım tedavisi ve kontrolünde halen tamamlanması gereken çok sayıda eksik var. Astım konusundaki eksiklerin giderilmesi için küresel çapta yenilik ve çözümlerin üretilmesi için çalışılıyor. Astım konusunda karşılaşılan zorlukların başında hastalığın tanı ve tedavisinde yaşanan eşitsizlikler geliyor. Tanı ve tedaviye eşit erişim, zengin ve fakir ülkeler arasındaki eşitsizlik, astım hakkındaki farkındalık ve eğitim çalışmalarındaki yetersizlikler, astımla diğer uzun süreli hastalıklar arasında önceliklendirme ve sağlık profesyonellerinin astım konusundaki bilgi ve becerileri gibi konularda da boşlukların kapatılması için stratejiler geliştiriliyor.”



