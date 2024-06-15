Astımdan korunmak için çiğ balık yediler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Astımdan korunmak için çiğ balık yediler

Her yaz astım ve diğer solunum rahatsızlıklarından muzdarip on binlerce insan, ağzı yalnızca bir ailenin yapabileceği gizli bir bitkisel tedaviyle doldurulmuş küçük, canlı bir balığı yutmak için Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad şehrine ediyor.

Efsaneye göre, 1845 yılında gezgin bir aziz, eski Haydarabad şehrinde yaşayan Veeranna Goud adlı birine mucize şifalı bitkilerden oluşan gizli bir formül sunmuş ve ona bunu astım hastalarına ücretsiz vermesi talimatını vermiş. O zamandan beri, Bathini ailesi olarak bilinen Goud'un torunları, geleneği korumuş ve yalnızca erkek torunlar arasında paylaşılan bitkisel formülü yaşatmayı başarmışlar.

Balık dağıtımını denetlemeye yardımcı olan Kakarna Alkananda adlı yetkili "Büyük-büyük-büyükbabam Veeranna Goud, bu gizli formülü oğullarına aktardı ve onlar da bunu kendi oğullarına aktardılar ve şimdi biz bu geleneği sürdüren beşinci nesiliz" dedi.

Bathini ailesi bu formülün kendileriyle birlikte yaşaması gerektiğine dair dedelerinin söz verdiğini, dolayısıyla da söz konusu gizli şifa kaynağının nasıl yapıldığını hiç bir zaman açıklamayacaklarını belirtiyorlar.

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