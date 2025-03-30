Aston Villa, Rashford'ın golleriyle turladı

Aston Villa, FA Cup çeyrek finalinde Deepdale Stadyumu'nda Preston North End'e konuk oldu. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada, ikinci yarıda Marcus Rashford'ın etkili performansıyla sonuca gitti.

dakikada Lucas Digne'in sol kanattan yaptığı ortayı iyi değerlendiren Rashford, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Beş dakika sonra, 63. dakikada, Morgan Rogers'ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Rashford gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

dakikada ise Jacob Ramsey, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru 3-0'a taşıdı ve maçın sonucunu belirledi.

​RASHFORD'IN GOL HASRETİ SONA ERDİ

Manchester United'dan kiralık olarak Aston Villa'ya katılan Marcus Rashford, dört aylık gol hasretine bu maçta son verdi. Son olarak Aralık ayında Everton'a karşı gol atan Rashford, Villa formasıyla ilk gollerini atarak takımının yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı. ​

PRESTON NORTH END'İN MÜCADELESİ YETERSİZ KALDI

Şampiyona Ligi'nin tek temsilcisi olarak çeyrek finale kadar yükselen Preston North End, maç boyunca Aston Villa'nın üstün oyununa karşı koymakta zorlandı. İlk yarıda savunmada dirençli bir performans sergileseler de, ikinci yarıda gelen gollere engel olamadılar ve FA Cup maceraları sona erdi. ​

ASTON VİLLA'NIN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ CRYSTAL PALACE

Bu galibiyetle birlikte Aston Villa, FA Cup'ta 2015 yılından bu yana ilk kez yarı finale yükseldi. Yarı finaldeki rakipleri ise Crystal Palace olacak. Diğer yarı final eşleşmesi ise Nottingham Forest ile Manchester City arasında oynanacak. ​

Fulham'ı deviren Crystal Palace yarı finale yükseldi