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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında Çin'deki gelişmelerle alıcılı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:17
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Asya borsaları Japonya hariç yükseliş gösterdi

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
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Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Çin'den gelen haber akışı etkili olmaya devam ediyor. Ülkede "sıfır Kovid-19" politikası karşıtı protestolar gündemdeki yerini korusa da uygulamanın yavaş yavaş kaldırılabileceği beklentilerinin güçlenmesi pay piyasalarını destekledi.

Öte yandan Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırması da risk iştahının artmasını sağladı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre işsizlik ekimde yüzde 2,6'ya yükseldi. Ülkede perakende satışlar ekimde aylık yüzde 0,2 ve yılık yüzde 4,3 artsa da beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi inşaat sektörü hisseleri öncülüğünde yüzde 2,3 artarak 3.149 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselerek 2.433 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 azalışla 28.028 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 138,6'da dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,8 primle 17.955 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 62.861 puanda seyrediyor. (AA)

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